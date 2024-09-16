LIST OF POSITIONS ELECTED AT AFORD 7th ELECTIVE CONVENTION ON 13th SEPTEMBER 2024 AT GOLDEN PEACOCK HOTEL

- RT. HON ENOCK KAMZINGENI CHIHANA –PRESIDENT
DEPUTY (Operations) -HON TIMONTHY PAGONACHI MTAMBO
DEPUTY(Strategy) –HON SHEIKH DR IMRAN SHAREEF
DEPUTY(Administration) –HON CATHERINE MAKUNGANYA
- HON GREEN LULILO MWAMONDWE, Operations
DEPUTY(Operations) –HON REV MAURICE MUNTHALI
DEPUTY(Administration) –HON TANILANI SCOTSON CHIPETA
- HON LINDA LIMBE – SECRETARY GENERAL
DEPUTY(Operations) -HON CHRIS THAULO
DEPUTY(Administration)-HON PAUL NTHAMBAZALE
- HON MERCY KAUNDA -TREASURER GENERAL
DEPUTY: HON TYSON CHINKHOKWE BANDA DEPUTY : HON LEO CHIMBWANYA
- HON NELSON MATAYA NYIRENDA -NATIONAL ORGANISING SECRETARY
DEPUTY :HON STED MANGWAZU
DEPUTY : HON LINESS CHIRWA
- HON ANNIE MALUWA -NATIONAL PUBLICITY SECRETARY
DEPUTY :
DEPUTY
- HON ALICE DELIWE -NATIONAL DIRECTOR OF WOMEN AFFAIRS
DEPUTY-HON SURREY LIPHAVA
DEPUTY-HON DORAH KAKHONGWE
- HON EMMANUEL MTUNGA-NATIONAL DIRECTOR OF YOUTH AFFAIRS DEPUTY : HON PRINCE KAJOLOWEKA
DEPUTY : HON FLORENCE CHINGANYAMA
- HON ERNEST KONDOWE –NATIONAL DIRECTOR OF POLITICAL AFFAIRS
DEPUTY : HON MARRIAM MUGONYA
DEPUTY –HON HASINA MALUNGA
- HON COUNSEL KHWIMA MCHIZI-NATIONAL DIRECTOR OF LEGAL AFFAIRS DEPUTY
DEPUTY
- HON MAGGIE MSYALI-NATIONAL CAMPAIGN DIRECTOR
DEPUTY -HON TRYWELL KASAWALA
DEPUTY –HON SHEIKH HALIDI BINUSU
12 .HON DAVID BROWN-NATIONAL DIRECTOR OF ELECTIONS
DEPUTY :HON IDAH CHIKOTA TEMBO
DEPUTY : HON MAGGIE SUNDU
- HON SAULOSI THINDWA-NATIONAL DIRECTOR OF MEDIA AND PUBLIC
RELATIONS
DEPUTY : HON BASHIR
DEPUTY: HON JACK GUNDE
- HON EDWARD GONDWE-NATIONAL DIRECTOR OF TRADE UNIONS AND LABOUR
AFFAIRS
DEPUTY : HON PASTOR ALFRED NGULUBE
DEPUTY : HON TALISA CHIMBALANGA
- HON DR CHIFIPA MHANGO-NATIONAL DIRECTOR OF ECONOMIC AFFAIRS
DEPUTY : HON PETER GWETSA
DEPUTY : HON EDDAH MUNTHALI
- HON ELLEN KADANGO-NATIONAL DIRECTOR RECRUITMENT AND MOBILISATION
DEPUTY : HON BLESSINGS CHAWAWA
DEPUTY :HON MARY MANDA
- HON DUPLEX NTHALA-DIRECTOR OF OPERATIONS
DEPUTY : HON YONA MZUMARA
DEPUTY : HON NYOPEX CHIKANKHENI
- HON MACKLEIN CHUNDA-NATIONAL DIRECTOR OF RESEARCH, MONITORING AND EVALUATION
DEPUTY : HON TITUS STEVEN MAJANJA DEPUTY : HON FUMU MDOLO
- HON DAVIE BANDA: NATIONAL DIRECTOR OF STRATEGIC PLANNING
DEPUTY : HON ZILETHILE KAMANGA
DEPUTY : DR PATRICK PAIKENI MKANDAWIRE
- HON FLORENCE SHAPIRO-NATIONAL DIRECTOR OF INTERNATIONAL AFFAIRS
DEPUTY : HON TONY BANDA DEPUTY
- HON DOREEN CHISALE: NATIONAL DIRECTOR OF EVENTS DEPUTY : HON LAWRENCE NYIRENDA
DEPUTY :HON EDITH THOMAS
- HON CHINDIKANI WACHIPETA MKANDAWIRE-NATIONAL DIRECTOR OF
LOGISTICS
DEPUTY : HON JONES MLANJIRA
DEPUTY
23: HON WISDOM GONDWE: NATIONAL DIRECTOR OF PROTOCOL
DEPUTY : HON VERONICA CHUPA
DEPUTY :HON MADALITSO KUNJE
- HON TRIZA GANUGA: NATIONAL DIRECTOR OF DIASPORA DEPUTY : HON PATRICIA MZUMARA
DEPUTY
- HON ISABEL FATCH: NATIONAL DIRECTROR OF STUDENT AFFAIRS
DEPUTY
DEPUTY
- HON CHIMWEMWE LAMBA: NATIONAL DIRECTROR OF SOCIAL WELFARE DEPUTY : HON STELLAH KANYENDA
DEPUTY : KHADIJA BWANALI
- HON ALDRED ADAMS (HIROSHIMA) : NATIONAL DIRECTOR OF RESOURCE
MOBILIZATION
DEPUTY : HON ALINAFE SAYENDA
DEPUTY : HON TINA THOLE
- HON SHEIKH OMAR: NATIONAL DIRECTOR OF RELIGIOUS AFFAIRS
DEPUTY :HON FRANCIS SADI
DEPUTY :HON APOSTLE MAGAWA
- HON WALLACE CHIUME: NATIONAL DIRECTOR OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY
DEPUTY : HON BEN KWACHA
DEPUTY :HON VINCENT MULLI
- HON CHURCHIL WONGANI NYIRENDA: DIRECTOR OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
DEPUTY DEPUTY
- HON ARTHUR CHIPETA : NATIONAL DIRECTOR OF SECURITY AND INTELLIGENCE
DEPUTY : HON AUBREY KAMUZU NGULUBE
DEPUTY
SOME VACANT DEPUTY POSITIONS WILL BE CONFIRMED BY NEC
NEC MEMBERS
HON FRANCO BANDA
HON THOM KHUNGA
HON FAITH MASEYA
HON THANDIE KASANKHA
HON WILSON BANDA
HON THANDIE NKHWAZI
FELISTAS NKHOMA
HON CONSTANCE MKANDAWIRE
HON BETTIE CHIDOOLA
HON JANE SWAFI
HON OLIVE FOTE
HON INNOCENT MATEWERE
HON THOKO BANDA
HON ENOCK CHIDOTHI
HON LINDA LIMBE SECRETARY GENERAL