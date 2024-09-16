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Monday, September 16, 2024
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LIST OF POSITIONS ELECTED AT AFORD 7th ELECTIVE CONVENTION ON 13th SEPTEMBER 2024 AT GOLDEN PEACOCK HOTEL

Malawi Voice
By Malawi Voice
  1. RT. HON ENOCK KAMZINGENI CHIHANA –PRESIDENT
     DEPUTY (Operations) -HON TIMONTHY PAGONACHI MTAMBO
     DEPUTY(Strategy) –HON SHEIKH DR IMRAN SHAREEF
     DEPUTY(Administration) –HON CATHERINE MAKUNGANYA
  2. HON GREEN LULILO MWAMONDWE, Operations
     DEPUTY(Operations) –HON REV MAURICE MUNTHALI
     DEPUTY(Administration) –HON TANILANI SCOTSON CHIPETA
  3. HON LINDA LIMBE – SECRETARY GENERAL
     DEPUTY(Operations) -HON CHRIS THAULO
     DEPUTY(Administration)-HON PAUL NTHAMBAZALE
  4. HON MERCY KAUNDA -TREASURER GENERAL

 DEPUTY: HON TYSON CHINKHOKWE BANDA  DEPUTY : HON LEO CHIMBWANYA

  1. HON NELSON MATAYA NYIRENDA -NATIONAL ORGANISING SECRETARY
     DEPUTY :HON STED MANGWAZU
     DEPUTY : HON LINESS CHIRWA
  2. HON ANNIE MALUWA -NATIONAL PUBLICITY SECRETARY
     DEPUTY :
     DEPUTY
  3. HON ALICE DELIWE -NATIONAL DIRECTOR OF WOMEN AFFAIRS
     DEPUTY-HON SURREY LIPHAVA
     DEPUTY-HON DORAH KAKHONGWE
  4. HON EMMANUEL MTUNGA-NATIONAL DIRECTOR OF YOUTH AFFAIRS  DEPUTY : HON PRINCE KAJOLOWEKA
     DEPUTY : HON FLORENCE CHINGANYAMA
  5. HON ERNEST KONDOWE –NATIONAL DIRECTOR OF POLITICAL AFFAIRS
     DEPUTY : HON MARRIAM MUGONYA
     DEPUTY –HON HASINA MALUNGA
  6. HON COUNSEL KHWIMA MCHIZI-NATIONAL DIRECTOR OF LEGAL AFFAIRS  DEPUTY
     DEPUTY
  7. HON MAGGIE MSYALI-NATIONAL CAMPAIGN DIRECTOR
     DEPUTY -HON TRYWELL KASAWALA
     DEPUTY –HON SHEIKH HALIDI BINUSU
    12 .HON DAVID BROWN-NATIONAL DIRECTOR OF ELECTIONS
     DEPUTY :HON IDAH CHIKOTA TEMBO

 DEPUTY : HON MAGGIE SUNDU

  1. HON SAULOSI THINDWA-NATIONAL DIRECTOR OF MEDIA AND PUBLIC
    RELATIONS
     DEPUTY : HON BASHIR
     DEPUTY: HON JACK GUNDE
  2. HON EDWARD GONDWE-NATIONAL DIRECTOR OF TRADE UNIONS AND LABOUR
    AFFAIRS
     DEPUTY : HON PASTOR ALFRED NGULUBE
     DEPUTY : HON TALISA CHIMBALANGA
  3. HON DR CHIFIPA MHANGO-NATIONAL DIRECTOR OF ECONOMIC AFFAIRS
     DEPUTY : HON PETER GWETSA
     DEPUTY : HON EDDAH MUNTHALI
  4. HON ELLEN KADANGO-NATIONAL DIRECTOR RECRUITMENT AND MOBILISATION
     DEPUTY : HON BLESSINGS CHAWAWA
     DEPUTY :HON MARY MANDA
  5. HON DUPLEX NTHALA-DIRECTOR OF OPERATIONS
     DEPUTY : HON YONA MZUMARA
     DEPUTY : HON NYOPEX CHIKANKHENI
  6. HON MACKLEIN CHUNDA-NATIONAL DIRECTOR OF RESEARCH, MONITORING AND EVALUATION
     DEPUTY : HON TITUS STEVEN MAJANJA  DEPUTY : HON FUMU MDOLO
  7. HON DAVIE BANDA: NATIONAL DIRECTOR OF STRATEGIC PLANNING
     DEPUTY : HON ZILETHILE KAMANGA
     DEPUTY : DR PATRICK PAIKENI MKANDAWIRE
  8. HON FLORENCE SHAPIRO-NATIONAL DIRECTOR OF INTERNATIONAL AFFAIRS

 DEPUTY : HON TONY BANDA  DEPUTY

  1. HON DOREEN CHISALE: NATIONAL DIRECTOR OF EVENTS  DEPUTY : HON LAWRENCE NYIRENDA
     DEPUTY :HON EDITH THOMAS
  2. HON CHINDIKANI WACHIPETA MKANDAWIRE-NATIONAL DIRECTOR OF
    LOGISTICS
     DEPUTY : HON JONES MLANJIRA
     DEPUTY
    23: HON WISDOM GONDWE: NATIONAL DIRECTOR OF PROTOCOL
     DEPUTY : HON VERONICA CHUPA
     DEPUTY :HON MADALITSO KUNJE
  3. HON TRIZA GANUGA: NATIONAL DIRECTOR OF DIASPORA  DEPUTY : HON PATRICIA MZUMARA
     DEPUTY
  4. HON ISABEL FATCH: NATIONAL DIRECTROR OF STUDENT AFFAIRS
     DEPUTY
     DEPUTY
  5. HON CHIMWEMWE LAMBA: NATIONAL DIRECTROR OF SOCIAL WELFARE  DEPUTY : HON STELLAH KANYENDA
     DEPUTY : KHADIJA BWANALI
  6. HON ALDRED ADAMS (HIROSHIMA) : NATIONAL DIRECTOR OF RESOURCE
    MOBILIZATION
     DEPUTY : HON ALINAFE SAYENDA
     DEPUTY : HON TINA THOLE
  7. HON SHEIKH OMAR: NATIONAL DIRECTOR OF RELIGIOUS AFFAIRS
     DEPUTY :HON FRANCIS SADI

 DEPUTY :HON APOSTLE MAGAWA

  1. HON WALLACE CHIUME: NATIONAL DIRECTOR OF INFORMATION AND
    COMMUNICATION TECHNOLOGY
     DEPUTY : HON BEN KWACHA
     DEPUTY :HON VINCENT MULLI
  2. HON CHURCHIL WONGANI NYIRENDA: DIRECTOR OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
     DEPUTY  DEPUTY
  3. HON ARTHUR CHIPETA : NATIONAL DIRECTOR OF SECURITY AND INTELLIGENCE
     DEPUTY : HON AUBREY KAMUZU NGULUBE
     DEPUTY
    SOME VACANT DEPUTY POSITIONS WILL BE CONFIRMED BY NEC
    NEC MEMBERS
     HON FRANCO BANDA
     HON THOM KHUNGA
     HON FAITH MASEYA
     HON THANDIE KASANKHA
     HON WILSON BANDA
     HON THANDIE NKHWAZI
     FELISTAS NKHOMA
     HON CONSTANCE MKANDAWIRE
     HON BETTIE CHIDOOLA
     HON JANE SWAFI
     HON OLIVE FOTE
     HON INNOCENT MATEWERE
     HON THOKO BANDA

 HON ENOCK CHIDOTHI
HON LINDA LIMBE SECRETARY GENERAL

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