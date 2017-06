Chipasupasu Chakwera Pa Phiri Ku MCP: Chakwera Agundanitsa Msowoya, MIA Mitu

Connect on Linked in

Sidik Mia positions himself as MCP running mate, Chakwera kicks out MCP VP Msowoya. Here is Mia’s declaration in his address to Muslims in Blantyre:

Ine mwandiyimitsa pano kuti ndinene momwe zinthu zikukhalira.

Choyamba mu 2014 ine ndinazipereka kumuthandiza m’bale wanga (Atupele Muluzi) kumpangira campaign Mangochi yonse, Shire Valley yonse, Blantyre yonse ino kuti nayeso apeze mpando woti akakhara pamenepo atithandize.

Koma mwatsoka zinalephereka kaya mchifuniro cha Allah. Ndiye ngati ine ndinathandiza nthawi imene ija zinalephereka naneso 2019 ndifuna Msilamu aliyese athandize ine. Ndikukupemphani abale anga kaya wina abisa mawu zake zimenezo, ngati mumtimamo ukuganiza kuti tisawononge tsogolo lasilamu Asilamu akhale ndi tsogoleri wawo woti nayeso azikatumikira monga azikhara pa levels a Amirah ku Qatar, a Amirak ku Kuwait, ma King aku Saudi Arabia ndi wonse woti mukandiyika pamenepopo naneso ndizikatha kuyankhura nawo kuti uku kuli anthu ovutika ku Makawi.

Tikhuthureni zinthu mukuzitayazi kuti zipite ku Malawi, ndiye ndikukupemphani lero kuti Isha Allah, Ramadan ikatha ndikupanga decision.

Ndinakhara MP sindinakupangeni serve inuyo, chifukwa u MP wanga unali kwa Ngabu, ndinali nduna unduna umenewo ndinapatsidwa particular unduna wakuti wakuti kuti ndiziyang’anira zimenezozo.Amandisankha ndi ena, pano ndi nthawi nane ndikasankheko ena mu maunduna. Koma ndili nduna ndimayesabe kubwera kumazakuwonani kuyesesa kuchita kangachepe, kuyesesa kupanga introduce anthu omwe tingathe kuwatenga, kuti akatenge zinthu ma organisation osiyanasiyana, konma sindinakuthandizeni kwenikweni.

Ndiye zimenezo ndathana nazo kale, ndiye next what am vying for munthu afune kaya asafune am vying for the Vice president of this country.

Ndiye abale ndikukupemphani ngati inu muli Asilamu oyang’ana ku tsogolo yang’anani ngati muli mmaganizo wanu kuti iyayi alipo anuwake amipando imeneyo dikirani mudzadikira mpakana nabi Issa kubwera.

But if you want change cha Asilamu muno Mmalawi ndikuzipereka kwathuthu and I defy you kuti ine ndikangowupeza mpando umenewu in five years muzandisonyeze kuti apa palibe mzikiti ndizamanga ndekha.

Kuti zipatala Mmalawi muno zikusowa mudzaziwone zipatala, kuti Madrassa akusowa pakuti mudzawuwone if I fail in five years muzandiyimitse ndizabwera pano nonsenu muzayime kuti Sidik Mia unatiwuza chakuti munalephera and I will be answerable for that.

Abale anga ndakuwuzani ndiye zili kwayinu kuyenda nane limodzi kaoena iyayi ndiyende ndekha ndikafikako muzangondiyang’ana kuti eeeee tinangoyitaya ija,

Ndiye mmene ndikuwonera pano pali wina yemwe angandileke kundithandiza apa.? Ndikuwona aliyese Ishah Allah, tiyeni tiyende limodzi tiyeni tikawawuze abale athu kuti Sidik Mia alinawo intention yake ndiyakuti yakuti.

Ndiye ine mmene ndakupemphani chomchi sindibwereraso mmbuyo.

Tiyende limodzi Ishah Allah kuti tikafikeko,

Pomaliza ndikufunireni zabwino za mwezi uno masiku atsalawa komaso ngati sindikuwonani ndikufunireni Eid yabwino, ndiye ndi Eidyo poti ine ndimakapemphera pa ndekhaso kwina kwake inu simuzakharapo, ndifuna ndichite kangachepe, kang’onong’ono, ngati kachepa landilabe.

Ndi mawu amenewa ndikuthokozeni tikozeke tikapemphere mu mwezi wa madalitso uno.

